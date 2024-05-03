ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı. Veri sonrası ons altın fiyatında sınırlı yükseliş görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:56
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı
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Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Beklentiler verinin 240 bin gelmesi yönündeydi. Geçen ay tarım dışı istihdam 3033 bin olarak açıklanmıştı.

Ülkede işsizlik oranı da yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranının yüzde 3,8 açıklanması bekleniyordu. 

Veri öncesinde 2 bin 300 seviyesini gören ons altın, veri sonrasında 2 bin 307 dolara kadar yükseldi.

 


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