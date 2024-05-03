ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı. Veri sonrası ons altın fiyatında sınırlı yükseliş görüldü.
Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı.
ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı.
Beklentiler verinin 240 bin gelmesi yönündeydi. Geçen ay tarım dışı istihdam 3033 bin olarak açıklanmıştı.
Ülkede işsizlik oranı da yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranının yüzde 3,8 açıklanması bekleniyordu.
Veri öncesinde 2 bin 300 seviyesini gören ons altın, veri sonrasında 2 bin 307 dolara kadar yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'