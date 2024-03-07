Yatırımcılar dikkat... Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 7 Mart 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimlerinin haziranda başlayacağı beklentileri ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin de etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Haftanın 4. işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:54
Yatırımcılar dikkat... Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 7 Mart 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor. 

Gram altın haftanın dördüncü işlem günü saat 09.49 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 295 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 752 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 446  liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 154 civarında işlem görüyor.

CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.


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