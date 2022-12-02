Litvanya ordusu duyurdu: ABD birlikleri, savaşa hazırlık moduna geçti
Litvanya Ordusu Komutanı Korgeneral Valdemaras Rupsys, Litvanya'da konuşlu ABD askeri birliğinin "savaşa hazırlık" moduna geçtiğini duyurdu.
Litvanya Ordusu Komutanı Korgeneral Valdemaras Rupsys, gündeme ilişkin konuştu.
Valdemaras Rupsys, Litvanya'da konuşlu ABD askeri birliğinin "caydırıcılık" modundan "savaşa hazırlık" moduna geçtiğini söyledi.
Rupsys, ABD askeri birliklerinin Litvanya'da dönüşümlü olarak konuşlandırıldığını hatırlattı.
Rupsys, "Daha önce ana unsur caydırıcılıktı: burada olduğumuzu göstermek, ancak birlik artırılabilir ve varlığın şekli değiştirilebilir, şu anda gösterilen de bu. O zamanlar bizimle daha çok eğitim yapan, araziyi tanıyan ve bu taktiksel görevlerin çoğunu yerine getiren birimler vardı. Ve şimdi durum değiştiğine göre, hemen savaşabilecek birlikler ve ekipmanlar konuşlandırılıyor. Bu, bir moddan diğerine geçiş gibi bir şey" dedi.
Rupshys ayrıca, ABD'nin son zamanlarda Avrupa'daki askeri varlığını aktif bir şekilde arttırdığını, ancak bunun "düşman tehditlerinin değerlendirilmesi" göz önüne alındığında "duruma verilen bir tepki" olduğunu ve "aktif savunmaya geçiş" anlamına gelmediğini aktardı.
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