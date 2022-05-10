ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

10 Mayıs 2022 Salı, 00:19

New York Fed, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0.3 puan azalışla yüzde 6.3'e geriledi.

Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6.6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0.2 puan artarak yüzde 3.9'a çıktı.

Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi, mart ayında yüzde 3.7 olarak kaydedilmişti.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 7.7'den yüzde 8'e yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte yavaşlaması beklenirken, benzin fiyatlarının yüzde 5.2, gıda fiyatlarının ise yüzde 9,4 artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise 0.1 puanlık artışla yüzde 10.3'e yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.1'e gerilemesi yönünde.