ABD'de ÜFE de beklentiyi aştı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:01

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:01

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Çekirdek göstergelerde de beklentinin üzerinde artış görüldü. Gıda ve enerji hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta aylık yüzde 0,5 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,1 olması yönündeydi.

Gıda, enerji ve ticaret dışı üretici fiyat endeksinde ise aylık yüzde 0,6'lık artış dikkat çekti. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 olarak belirlenmişti.

Yıllık çekirdek göstergelerde de benzer durum izlendi. Enerji ve gıda hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki yıla göre yüzde 2 arttı. Beklenti yıllık artışın yüzde 1,6 olması yönündeydi.