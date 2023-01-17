Tesla, Cybertruck döküm makinesini monte ederken görüldü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:00

Geçtiğimiz yıl, Tesla'nın büyük döküm presinin üreticisi Idra, dünyanın en büyüğü ödülünü alacak 9 tonluk yeni bir Giga Press'in tanıtımını yapmıştı. electrek.co'da yer alan habere göre Tesla'nın Idra ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, yeni makinenin otomobil üreticisi için olacağı söyleniyordu.

Tesla CEO'su Elon Musk o zamandan beri makinenin Gigafactory Texas'ta Cybertruck gövdesi için kullanılacağını doğruladı.

Tesla'nın daha büyük döküm parçalara yaptığı yatırım şimdiye kadar son derece başarılı oldu. Otomobil üreticisi, Model Y'yi araçtaki 70 farklı parçanın yerini alan tek bir arka gövde parçasıyla üretmeyi başardı ve aynı şeyi ön alt gövde için de yapıyor.

ÜRETİM MALİYETİ

Bu, üretim sürecini büyük ölçüde basitleştiriyor ve maliyetleri düşürüyor.

Büyük döküm teknolojisinin entegrasyonunun başarısının ardından, görünüşe göre diğer bazı otomobil üreticileri de Tesla'nın ayak izlerini takip etmek istiyor.

Idra geçen yıl yarım düzine başka otomobil üreticisinin bu teknolojiyi benimsemek için görüşmelerde bulunduğunu, ancak herhangi bir araç programına entegre etmelerinin yıllar alabileceğini bildirdi.

Ancak Tesla'ya gelince, otomobil üreticisi, daha da büyük tek döküm parçalara sahip olacak Cybertruck da dahil olmak üzere, teknolojinin daha geniş bir entegrasyonuna doğru ilerliyor.

Son birkaç aydır Tesla'nın Idra'dan devasa presin parçalarını teslim aldığı görüldü.

Şimdi de Gigafactory Texas'ta fabrikanın içini gözetlemeyi başaran yeni bir drone uçuşu, Tesla'nın şu anda yeni 9 tonluk Giga Press'i monte etmekte olduğunu gösterdi.

CYBERTRUCK ÜRETİM TARİHİ

Dev makine, Tesla'nın Cybertruck'ın gövdesini inşa etmeyi planladığı fabrikanın bir bölümünde kısmen monte edilmiş olarak görüldü.

Üretim versiyonu hakkında nihai özellikler ve fiyatlandırma ile ilgili bir güncelleme geçtiğimiz yıl bekleniyordu, ancak otomobil üreticisi zaten bazı gecikmeler yaşayan elektrikli kamyon hakkında sessiz kalmaya karar verdi.

Tesla 2019 yılında Cybertruck'ı tanıttığında, elektrikli kamyonetin 2021 yılı sonuna kadar piyasaya çıkacağını söylemişti. Son tarih yaklaşırken, otomobil üreticisi üretimin 2022'ye kaydığını doğruladı.

Elon Musk daha sonra Tesla'nın elektrikli kamyonet için Gigafactory Texas'ta "2022'nin sonlarında" üretime başlamayı hedeflediğini söyledi. Model Y'nin fabrikada üretime alınmasına odaklanıldığı için (bu da ertelendi) Cybertruck üretim zaman çizelgesinin de kayması muhtemel görünüyordu.

Mart 2022'de Tesla'nın Cybertruck geliştirmesini 2023'te üretim için bu yıl tamamlamayı hedeflediği teyit edilmiş ve haziran ayında Musk, Tesla'nın üretimin 2023 ortalarında başlamasını hedeflediğini söylemişti.