Menzil cemaati 'şeyh' Abdülbaki Erol'un cenazesini gövde gösterisine dönüştürdü!

İktidar desteğiyle devletin hemen her kurumuna yerleştirilen Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdulbaki Erol'un cenaze töreni Adıyaman Kahta'da düzenlendi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, cenaze törenine Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:11
Menzil cemaati 'şeyh' Abdülbaki Erol'un cenazesini gövde gösterisine dönüştürdü!
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Menzil cemaatinin 'şeyhi' Abdülbaki Erol, İstanbul'da özel bir hastanede dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğinden öldü. 

Erol'un cenazesi, kara yoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Büyük Birlikte Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.


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