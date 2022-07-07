ABD'den Çin ve BEA merkezli şirketlere yaptırım kararı

İran'la 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek isteyen ABD, dün Çin ve Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birçok şirkete bir dizi yaptırım açıkladı. Yaptırımın nedeni ise İran petrolü ve petrol ürünlerini Doğu Asya pazarında ulaştırma ve satma konusunda İran'a yardım etmeleri oldu.

Reuters
07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:44
ABD'den Çin ve BEA merkezli şirketlere yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada çeşitli şirket ve kişilerden oluşan bir ağın, Körfez merkezli paravan şirketler ağıyla yüz milyonlarca dolarlık İran ürününü, Çin ve Doğu Asya'ya sevkettiği ve sattığı iddia edildi.

Washington ile İran arasında 2015 nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçmesi ihtimalinin geçen haftaki müzakerelerden sonra azalmasının ardından ABD, İran petrol ürünlerini satma konusunda Çin şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

"İLERLEME KAYDEDİLMİYOR"

Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Doha'da gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirterek "Doha'nın ardından anlaşmaya varılması ihtimali azaldı ve gün geçtikçe daha da azalacak" demişti.

 

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden ağır yaptırımlar başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Tehran da kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı


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