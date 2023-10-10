AB'den Çin çeliğine soruşturma

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:52

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:52

Avrupa Birliği (AB), Çinli çelik üreticilerine karşı sübvansiyon karşıtı soruşturma açmayı planlıyor.



Financial Times'ta yer alan ve konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan habere göre, ilgili soruşturmanın bu ay ABD ile yapılacak zirvede duyurulması planlanıyor.

AB, ABD'nin sektörleri ucuz rekabetten koruma çabalarına katılmayı kabul etmişti.

ABD, eski Başkan Donald Trump tarafından AB çeliğine uygulanan gümrük vergilerinin yeniden uygulanmaması karşılığında, AB'den Çinli çelik üreticilerine karşı harekete geçmesini istemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı FT haberine yönelik sorulara yanıt vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, çelik ürünlerine yönelik gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlığın çözümü için belirlenen son tarihten hemen önce, 20 Ekim'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayacak.