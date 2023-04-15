Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 07:00

Kadın otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu tek ödül organizasyonu olan ''Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili'' (WWCOTY-The Women's World Car of the Year) ödüllerinde ''En İyi 4x4 ve pick-up modeli'' seçilen Ford Ranger yenileniyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, segmentinin önde gelen araçlarından Ford Ranger yenilenerek yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

YAKIT VERİMLİLİĞİ

Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger, 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor. Özellikle şehir içi trafikte Otomatik Start/Stop Sistemi ile yakıt tüketimini yüzde 10'a kadar azaltılabiliyor.

RANGER DONANIMLARI

Şerit Takip Sistemi, Yaya Algılama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma ve Park Sensörleri gibi gelişmiş sistemler daha güvenli sürüş deneyimi sağlarken, Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi ise kontrolün daima sürücüde olmasına yardımcı oluyor.

ANAHTARSIZ GİRİŞ

Ford Ranger ilk kez Ford’un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken, SYNC IV 10 inç veya 12 inç dokunmatik ekran sunuyor.