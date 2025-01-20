Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI

Yapılan açıklamaya göre, illere göre güncellenen kira yardımları şu şekilde belirlendi:

İstanbul: 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldı.

Ankara ve İzmir: 4 bin 500 liradan 6 bin liraya yükseldi.

Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi.

Diğer iller: 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıktı.