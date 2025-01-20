Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm kira yardımları ne kadar? Yardım süresi ve başvuru koşulları neler? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 12:59
Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine sunulan kira yardımları devam ediyor. Yurttaşlar, bu yardımların miktarlarını ve sürelerini merak ederek araştırma yapıyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Evlerini terk eden hak sahiplerine sağlanan kira yardımları, 2025'te yeniden belirlenen tutarlarla dikkat çekiyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Kira desteğinden yararlanmak isteyenler, ödeme tutarları, başvuru şartları ve süresi hakkında detaylı bilgi almak istiyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

İşte, 2025 yılı kentsel dönüşüm kira yardımlarıyla ilgili tüm bilgiler…

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI

Yapılan açıklamaya göre, illere göre güncellenen kira yardımları şu şekilde belirlendi:

İstanbul: 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldı.

Ankara ve İzmir: 4 bin 500 liradan 6 bin liraya yükseldi.

Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi.

Diğer iller: 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıktı.

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

KİRA YARDIMI NE KADAR SÜREYLE VERİLECEK?

Kentsel dönüşüm sürecindeki kira yardımları, yapıların durumuna göre farklı sürelerde verilmektedir:

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Riskli yapılar: Yardım süresi 18 ay.

Riskli ve rezerv yapı alanları: Yardım süresi en fazla 48 aya kadar uzayabiliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

Kiracılar için iki aylık kira yardımı tek seferde ödenirken, sınırlı ayni hak sahiplerine ise beş aylık kira yardımı toplu olarak veriliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti: Yeni tutarlar ne kadar oldu?

2025 düzenlemeleriyle, kentsel dönüşüm sürecinde yurttaşların barınma ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek. 

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