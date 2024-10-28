Boeing grevi devam ediyor: İşçiler emeklilik haklarını geri istiyor!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:57

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:59

Boeing işçilerinin yaptığı emeklilik ve maaş grevi üç aydır devam ediyor. İşçilerinin şirketin on yıl önce terk ettiği geleneksel emeklilik planını geri getirme çabaları uzmanlar tarafından uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Böyle bir yapının yeniden uygulanmasının, uçak üreticisinin mali durumunu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuluyor.

BOEING'İN TAVİZ VERMESİ GEREKECEK

Emeklilik yükümlülüklerinin esas olarak işveren tarafından üstlenildiği tanımlanmış fayda planlarının yeniden uygulanması Boeing’in büyük bir taviz vermesini gerektirecek. Şirket, bu konuda direnç gösterirken, grevdeki 33 bin işçinin müzakerecisi Jon Holden, alternatif bir emeklilik planı üzerinde çalışabileceklerini belirtti. Holden, “İş, potansiyel olarak diğer tanımlanmış fayda seçeneklerini araştırmaya geliyor ki biz bunu yapmaya hazırız” dedi.

CEO’NUN ZORLU GÖREVİ

Bu anlaşmazlık, Boeing’in yeni CEO’su Kelly Ortberg'in, aşırı vaatlerden kaçınırken grev sürecine son verme çabasıyla karşılaştığı hassas dengeyi vurguluyor. Alternatif emeklilik planlarının, şirket için maliyet oluşturan ancak yükümlülüklere katkı sağlamayan tanımlanmış katkı planları gibi görünmesi muhtemel.