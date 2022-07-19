KYK kararı soru işaretleriyle geldi: Sisteme giriş yapılamıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK geri ödemelerinin ana para üzerinden olacağını açıkladı. Açıklamanın ardından faizlerin ana paraya eklendiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Bugün ise borçların sorgulandığı ekrana ulaşılamıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 10:22
KYK kararı soru işaretleriyle geldi: Sisteme giriş yapılamıyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK borçlarında düzenlemeye gidildiğini söyledi. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi.

Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından e-Devlet'e girenler büyük bir sürprizle karşılaştı ve fazilerinin ana paralarına eklendiğini ifade ettiler. 

HER GÜN BAŞKA BİR SÜRPRİZ

Bugün ise bambaşka bir sürpriz yaşandı. Dünkü faiz- ana para karmaşasından sonra bugün sabah saatlerinde sisteme ulaşılamıyor.

Sisteme erişmeye çalışan pek çok yurttaş "Yapılan teknik bir çalışma nedeni ile hizmet sunulamamaktadır"  bilgilendirmesi ile karşılaşırken birçok kişi bu aşamaya kadar bile gelemediğini ifade etti.

 


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