Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı! 'Şerefi ve onuru varsa istifa etmeli'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 22:04

Güncelleme: 24.12.2024 - 22:04

2025 yılı için açıklanan yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Söz konusu karar hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘hayırlı olsun’ mesajı paylaşırken, CHP lideri Özgür Özel grev çağrısı yaptı.

Yüzde 30 zam yapılan asgari ücrete ise siyasilerden, sendikalardan ve yurttaşlardan tepki yağdı.

Öte yandan eski adıyla Twitter’da (X) ‘Hükümetİstifa’ hashtag'i gündem oldu.

SİYASİLERİN TEPKİLERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: AKP topladığı vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına yüzde 44 zam yaparken, işçiye ve emekçiye yüzde 30 zammı reva gördü. Saraylarında oturup sefa sürenler yine halkı yoksulluğa mahkum etti. Sanmayın ki bu devran böyle devam eder.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: 22 bin 104 liralık asgari ücret, iktidarın boş şovlarının sonudur. Kim ne hikaye anlatırsa anlatsın, geçinemeyenlerin öfkesi siyasetin gerçek konusudur. Bu sadece istisnai bir rakam değil, çalışanların yüzde 60’ı bu rakamla aç kalacak, geri kalan ücretler de sizin bu yoksullaştırma politikanız yüzünden asgari ücrete daha da yaklaşmaya devam edecek. Emekçinin cebindeki üç kuruşa göz dikenlere, aileleri açlığa mahkum edenlere, emekliyi çalışmaya mecbur edenlere, gençlerin yurtlarına, çocukların kreşlerine göz dikenlere yazıklar olsun!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kiraların 20 bin TL üstü olduğu, yoksulluk sınırının 70 bin TL’yi aştığı, vergilere yüzde 43,93 zam yapıldığı bu düzende milyonlarca asgari ücretli için belirlenen bu ücret; iktidarın halka dayattığı yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajıdır. Halkın çiğneyecek kelimesi kalmadı, ödeyecek kirası, pazara uğrayacak mecali kalmadı. Bu ücret halkı göz göre göre sefalete kabul ettirme girişimidir. Savaşa, ranta geçit ücretidir. Belirlenen asgari ücreti reddediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli ve emeğin-yaşamın yanında olan herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Asgari ücret sefaletin ve açlığın ücretidir! Asgari ücret 22.104 TL miktarında 'millete hayırlı olsun' denilerek açıklandı… Bu işte bir hayır yok! Bu ücrette halk yok. İşçiler yok. Yoksulluk sınırı 70 bin TL üzeri iken bu asgari ücret sefalet ücretidir. Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız? Yıllar önce, bir konuşmasında 'Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile çok görüyor' diyen Erdoğan'a bugünkü Erdoğan çıkıp cevap versin. Zira kiraya bile yetmeyen asgari ücret belirlenmiştir.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: 4 kişi bir lokantada iskender yiyemez bırak ev kirasını. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu Vedat Işıkhan’ın şerefi, onuru, haysiyeti varsa istifa etmeli.

Türkiye İşçi Partisi: O kadar "hayırlıysa" asgari ücretle sen yaşa Erdoğan!

TÜRK İŞ’TEN İLK TEPKİ

Asgari ücret için 29 bin 583 TL teklif eden ve komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK İŞ’ten yapılan ilk açıklamada “Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

AKP’DEN İLK TEPKİ

AKP'li eski milletvekili Tayyar, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, "Asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm" dedi.

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük ise canlı yayında "Yapılan zam çok düşük. Toplumdan kesinlikle tepki görür bu. İşverenin dediği olmuş. Asgari böyleyse emekli ne yapacak?" tepkisini gösterdi.