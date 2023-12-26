Açlık, borçlanma, faiz... 2024 bütçesi TBMM'de kabul edildi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:21

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:21

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Geçerli 566 oydan 317 kabul, 249 ret oyu ile 2024 yılı bütçesi TBMM'de onaylandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

BORÇ VE FAİZİN FATURASI 3.6 TRİLYON

2024 yılı bütçesiyle toplam 11 trilyon 89 milyar liralık kamu kaynağını harcama yetkisi iktidara verildi. Bu devasa harcamanın 8 trilyon 437 milyarı vergi ve vergi dışı gelirlerle karşılanacak. Gelirle gider arasındaki 2 trilyon 652 milyarlık açık ise iç ve dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarla finanse edilecek.

Bütçe nedeniyle Hazine’nin önümüzdeki yıl yapacağı en düşük borçlanma ise 2 trilyon 655 milyar olacak. Borçlanma Kanunu’ndaki yetkilerle bu tutar çok daha yüksek düzeylere çıkacak. Bütçeden ayrıca 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödenecek. Borç ve faizin toplam faturası 3.6 trilyon lirayı aşacak.

VERGİ VE CEZA YAĞACAK

2024 bütçesi vatandaşın üzerine adeta vergi ve ceza olup yağacak. Önümüzdeki yıl vatandaşlar, esnaf ve şirketlerden toplam 7.4 trilyon lira vergi toplanacak. Vergilerin 1.2 trilyonu başta çalışanlar olmak üzere Gelir Vergisi mükelleflerinden alınacak. Zengin fakir ayırt edilmeksizin yapılan her alışverişten alınan KDV için 1.7 trilyon, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için de 1.4 trilyon lira para tahsil edilecek.

Vatandaşından 2.3 trilyon vergi alacak olan devlet ayrıca vatandaşına 119 milyar lira ceza kesecek. Bu cezaların 24 milyarı trafik cezaları, 50 milyar lirası vergi cezalarından oluşacak.

162 MİLYAR LİRA KÖİ’YE

Halk arasında Deli Dumrul projeleri olarak bilinen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini yapan müteahhitlere 2024 yılı bütçesinden 162.4 milyar lira para ödenecek. Avrasya Tüneli’ne 4.9 milyar, köprü ve otoyollara 73.8 milyar ve şehir hastanelerine de 83.7 milyar lira ödeme yapılacak. KÖİ müteahhitlerine ayrıca 2025’te 240.8 milyar, 2026’da 270.3 milyar lira para ödenecek. Devlet gelecek yıl 8 milyar liralık gayrimenkul satacak, 10.8 milyar lira da kira parası toplayacak.

11 ARALIK'TA BAŞLAYAN MARATON SONA ERDİ

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, bugünki son gün görüşmelerinin ardından sona erdi. Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını 2 gün daha sürdürerek tatile çıkacak.

5 BIN LİRALIK İKRAMIYE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında 26 Aralık Salı günü (bugün) toplanacak. Komisyon, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tekliflerini ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, grup toplantıları yapılacak.