İYİ Partili Karakaş, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Manda yoğurdu yemeden yatmayanların bütçesi...'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:18

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:18

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi üzerine konuştu.

Konuşmasına, şehitlerimize rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyerek başlayan Karakaş, “Ayrıca, terörü ve teröre destek veren herkesi lanetliyorum; yine ayrıca terörü lanetlemeyen herkesi de lanetliyorum” dedi.

Karakaş, şunları söyledi:

“Bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı, bundan yüzyıl önce cumhuriyetin kuruluşu için ellerini kaldıran vatansever ecdadımıza borçluyuz. Bizler, bu Gazi Meclisimizde milletimizin hakkını, parasını ve geleceğini savunmak üzere görev yaparken bu borca ne kadar sadığız ? Şöyle ki başta hukuk olmak üzere, devletin tüm kurumları çöktü; bürokrasi, sarayın çoklu maaşlı bürokratlarının elinde oyuncak oldu; milletimiz enflasyon canavarı karşısında açlık ve sefalet içerisinde; ülkemizde maalesef tam bir ekonomik afet yaşanıyor.”

"ESERİNİZLE ÖVÜNEBİLİRSİNİZ"

Konuşmasında, “Peki, önümüze gelen bu bütçede iktidar milletimize neyi vadediyor?” diye soran Karakaş, sonrasında şöyle devam etti:

“Birinci olarak, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi 2024'te tamamlanacak. Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı ihaleye çıkartılacak. Tekirdağ Marmaraereğlisi'ndeki taşınmazlar ile Tekirdağ Çeşmeli Limanı özelleştirilecek. Toplam 8 otoyol ve 2 köprü, üzerlerindeki tesislerle birlikte özelleştirilecek. Sümer Holding'in bugüne kadar 15 bağlı ortaklık ve şirketi, 47 işletmesi, 45 iştirak hissesi, 1 marka, 3 tesis, 6 yarım kalmış tesis ile 390 mağazası daha önce özelleştirilmişti, kalanların özelleştirilmesine yine devam edilecek; yedieminlik faaliyetleri, periyodik muayene hizmetleri özelleştirilecek.

Kamuya ait 18 sosyal tesisten 3'ü daha önce özelleştirilmişti, geriye kalanlar da özelleştirilecek. Ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan devlete ait taşınmazlar da atıl vaziyette oldukları gerekçesiyle yine özelleştirilecek. 1986 yılından bu yana 144,2 milyar liralık özelleştirme yapılmış, bunun en az 140 milyar lirası AK Parti iktidarında gerçekleşti. Bu ne kadar vahim bir durumdur ? Sayın iktidar milletvekilleri, eserinizle övünebilirsiniz."

‘İHTİYAT AKÇESİNİ BİLE MÜTEAHHİTLERE VERDİNİZ’

Karakaş, sevdiği bir söze dikkat çekerek, “Birileri bugün gölgede oturuyorsa uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir” dedi.

İktidarın, devletin “kefen parası” olarak adlandırılan “ihtiyat akçesini” bile müteahhitlere vermekten çekinmediğini belirten Karakaş, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını satarak iktidarınızın keyfini sürdürüyorsunuz. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde söylediği birçok şey maalesef ülkemizde gerçekleşmiş durumda. Ne demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ? "Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş." Evet, devlet vardır, hükûmetler vardır; devlet bakidir, hükûmetler gelip geçicidir. Artık bu ülkede devletin omurgası yok oldu, devletin tüm kurumlarının çivisi çıkmış durumda. ‘Bütün tersanelerine girilmiş.’ demiş Atatürk; evet, başta Tank Palet Fabrikası olmak üzere devletin tüm stratejik kurumları satıldı, peşkeş çekildi.

‘Bütün orduları dağıtılmış.’ demiş; evet arkadaşlar, bütün orduları dağıtılmış durumda çünkü maalesef orduyu daha önce FETÖ'ye teslim ettiniz, arkasından, askeri hastaneleri kapattınız, askeri okulları kapattınız, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıkları arasındaki uyumu, ahengi ortadan kaldırdınız ve maalesef şu anda cumhuriyet ve Atatürk düşmanı yeni nesiller yetiştiriyorsunuz.”

‘TOPRAKLARIMIZI PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ’

Karakaş, Atatürk’ün "Memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir" dediğine işaret ederek, 2006'dan beri 68 milyar dolarlık toprak satışı yapıldığını, üstelik bunun kayıtlı verilere göre olduğunu, kayıtsız verilere göre ne kadar toprak satıldığının bilinmediğini vurguladı.

Topraklarımızın 10 binlerce 100 binlerce dönümler hâlinde Yahudilere peşkeş çekildiğini anlatan Karakaş, “Yahudilere satılıyor. Bakın, İsrailliler demiyorum çünkü İsrailliler değil, planlı bir şekilde dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Yahudiler alıyor. Ayrıca Kıbrıs'ta topraklarımız hızlı bir şekilde Yahudilere yine satılmaya devam ediliyor. Ayrıca tek kurşun bile atmadan bu ülkede sığınmacılar ülkemizi işgal etmiş durumda” dedi. Karakaş, Atatürk’ün "Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler” sözüne dikkat çekti.

“Bakınız, biraz önce, birçok kurumun, birçok kuruluşun özelleştirildiğini, peşkeş çekildiğini saydım” diyen Karakaş, şöyle devam etti:

“İktidarınızın devamlılığı için bütün bu kurumları satmaya devam ediyorsunuz. ‘Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.’ Evet, benim milletim borç batağında, enflasyon canavarı altında, yoksulluk altında inim inim inliyor. ‘Ey Türk istikbalinin evladı!’ Yani biz. ‘İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.’ Biz İYİ Parti olduğu sürece, biz Türk milliyetçileri olduğu sürece hiç kimsenin hiçbir şekilde bu ülkeyi peşkeş çekmesine, satmasına ve zor duruma düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. İşte, bizler bu cennet vatanı bize emanet eden atalarımızın torunları olarak her şart altında ülkemize sahip çıkacağız.”

AKP’YE: İŞİNİZE GELİNCE FAİZ HARAM

Karakaş, AKP milletvekillerine “işinize gelince faiz haramdır diyorsunuz” anımsatması yaparken, “Ancak hazırladığınız ve burada savunduğunuz bütçede 2024-2026 yılları için 5.4 trilyon lira faiz ödenecek. 2005'te vergilerin yüzde 17'si, 2026'da vergilerin yüzde 18'i faize gidecek. Bütçelerin geneline baktığımızda, yatırımlardan daha çok faiz ödemesi olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

“Şimdi, bu bütçeye bakıp milletin bütçesi diyebiliyor musunuz ?” sorusunu yönelten Karakaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu bütçe; faizcilerin, milletin sırtından geçinenlerin, huzur hakkı peşinde koşan bürokratların ve bunlara göz yumanların bütçesidir. Bu bütçe, milletimizin parasını kamu-özel iş birliği projesiyle yiyen yandaş müteahhitlerin bütçesidir. Bu bütçe, milletimizin sofrasındaki ekmeği faiz ve enflasyona yedirip manda yoğurdu yemeden yatmayanların bütçesidir. Bu bütçe, KYK yurtlarındaki evlatlarımızın can güvenliğini hiçe sayan liyakatsiz yöneticilerin bütçesidir. Milletimizin gerçek durumunu görmek istiyorsanız camında ‘Bayat ekmek satılır.’ yazısı olan fırınlara, kredi kartıyla simit satan tezgâhlara bakınız.”

ACI TABLO FOTOĞRAFLARDA

Karakaş, konuşması sırasında halkın içinde bulunduğu durumu özetleyen fotoğraflar da göstererek, şunları söyledi:

“Bakın, burada bir tezgâhta ‘Kredi kartı geçerlidir.’ diyor. Başka bir fırında ‘Gevrek 10 TL'ye de var, yarım gevrek 5 TL'ye de var. Başka bir fırında ‘3 adet bayat ekmek 1 lira.’ diyor.”