BİSAM hesapladı! Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı

BİSAM verilerine göre, ekim ayı itibarıyla açlık sınırı 12 bin 928 TL’ye yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 TL’ye ulaştı. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin 430 TL’yi aştığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:15
BİSAM hesapladı! Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı
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DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ekim 2023 dönemi açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 12 bin 928 TL oldu.


Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini de kapsayan yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 TL’ye ulaştı.

SAĞLIKLI BESLEMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 430 TL 

BİSAM verilerine göre, eylülde ise açlık sınırı 12 bin 612 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 623 TL idi.

BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin 430 TL’yi aştığı belirtildi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 538 TL oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 387 TL olurken, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 639, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 365 TL oldu.

EN FAZLA MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE OLDU

BİSAM’ın hesaplamasına göre, günlük harcamalarda Eylül 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81.94 TL olarak öne çıktı.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89.38 liraya ulaşırken; ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 23.99 lira oldu.


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