Açlık sınırı asgari ücreti geçti: Yoksulluk sınırı 75 bin TL'yi aştı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:39

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:39

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, şubat ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açlık sınırı, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti 2 bin 106 TL geçerek 24 bin 210 TL, yoksulluk sınırı ise 75 bin 342 TL oldu.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

Böylelikle asgari ücret, açlık sınırının altında kalmaya devam etti. Şubat ayında et, balık ve yumurta fiyatları 123 TL, kuru bakliyat 17 TL, süt, yoğurt ve peynir 266 TL, meyve ise 103 TL arttı. Sebze fiyatları ise 252 TL ile azaldı.

Toplumun en çok tükettiği ürünlerdeki fiyat artışlarını sürdüren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Devletin ekonomi politikaları, tüm yükü emekçilerin, köylülerin ve çiftçilerin sırtına yüklemektedir. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

'BÜYÜK ÇOĞUNLUK AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM'

Açlık sınırı, aralık ayına göre 550 TL artarak asgari ücreti 2 bin 106 TL aştı. Yıldırım, "Asgari ücret, çalışan kesimin çoğunluğunu karşılamakta yetersiz. Çalışanların büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumda" ifadelerini kullandı.