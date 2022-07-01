Son dakika: Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
Asgari ücret için kritik saat belirlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam yaptığı toplantıların sonuna geldi.
Komisyonda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.
BUGÜN AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
İKİ KONUDA MUTAKABAT SAĞLANMIŞTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısınında iki konuda mutakabat sağlandı. Buna göre yeni asgari ücretteki artışın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.
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