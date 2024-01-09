Adaletsizliğe tepki büyüyor: 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar miting yapacak

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:11

EYT düzenlemesi ile 8 Eyül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar emekli olabilirken, bu tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17-20 yıl bekleyecek olmasına tepkiler büyüyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) 21 Ocak’ta miting yapacağını duyurdu.

EMADDER yönetiminden Aykut Uğurlu, 8 Eylül 1999 tarihinden sonrası için büyük bir mağduriyet oluştuğuna dikkat çekti. 8 Eylül’den bir gün, bir ay sonra sigorta girişi olanların erkeklerde 17 yıl, kadınlarda 20 yıl emeklilik için beklemek zorunda kalacaklarına işaret eden Uğurlu, şunları söyledi:

“Yaşıtlarımızdan, kardeşlerimizden hem yaş hem de prim olarak büyüğüz. Onları 5 bin 975 prim günü ile emekli ilan ettiler. Bizim 7-8 bin gün primimiz var. Emekli olana kadar da 14-15 bin prim gününe ulaşacak. 8 Eylül’den önce sigorta girişi olan 43 yaşında emekli olabiliyor. 8 Eylül’den sonra işe girenler, yasayı bir günle kaçıranlar ise 60 yaşına kadar beklemek zorunda. Büyük bir adaletsizlik var. Erkeklerde 17 yıl, kadınlarda 20 yıllık fark var. Bunun düzeltilmesini istiyoruz.”

Uğurlu, dernek olarak 8 Eylül 1999 ve sonrası için kademeli emeklilik istediklerini vurguladı. 15 Ekim’de ilk mitinglerini yaptıklarını anımsatan Uğurlu, 21 Ocak pazar günü saat 14.00’te İstanbul Kartal’da ikinci mitinglerini de yapacaklarını söyledi. Uğurlu, muhalefetten destek aldıklarını, iktidar partisi milletvekilleri ile de görüştüklerini kaydetti. Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da randevu talepleri olduğunu belirterek, “Hükümetten yerel seçim öncesinde söz almak istiyoruz. Çalışma barışı bozuldu. Arkadaşlarımız huzursuz. 81 ilde faliyetimiz var. Standlar açıyoruz, konuyu anlatmaya çalışıyoruz. 5 bine yakın üyemiz var. Sosyal medyada 700-800 bin takipçimiz bulunuyor” dedi.

NE İSTİYORLAR?

EMADDER’in emeklilik yaş şartı ve prim gün önerileri şöyle: 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar: Kadınlar 43, erkekler 45 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 250. Sigorta başlangıcı 2000 olanlar: Kadınlar 43, erkeklerde 45 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 325. Sigorta başlangıcı 2001 olanlar: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş. Emeklilik prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 400. Sigorta başlangıcı 2002 olanlar: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 475. Sigorta başlangıcı 2003 olanlar: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş. Prim gün şartı kadınlarda ve erkeklerde 6 bin 550. Sigorta başlangıcı 2004 olanlar: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 625 gün. Sigorta başlangıcı 2005 olanlar: Kadınlarda 46 yaş, erkeklerde 48 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 700. Sigorta başlangıcı 2006 olanlar: Kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 775. Sigorta başlangıcı 2007 olanlar: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 850. Sigorta başlangıcı 2008 olanlar: Kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş. Prim gün şartı kadınlar ve erkeklerde 6 bin 925. Sigorta girişi 2009 ve sonrası olanlar: Kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş. Prim gün şartı kadın ve erkeklerde 7 bin.