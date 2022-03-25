Adana’da ekmeğe zam: 3 TL oldu
Adana’da ekmeğe zam yapılarak 3 liradan satılmaya başlandı.
Adana Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, 210 gram somun ve sade pide ekmek bugünden itibaren 3 liradan satılmaya başlandı. Odadan yapılan açıklama şu şekilde:
“25.03.2022 Cuma gününden itibaren 210 gram sade pide ve 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir. Kamet 40 kuruş olarak verilecektir”
Adana’da somun ekmek 2 lira 25 kuruştan, pide ekmek ise 2 lira 50 kuruştan satılıyordu.
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