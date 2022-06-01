Adana'da geliştirilen iki kuru bezelye çeşidinin hasadı yapıldı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, içerdiği yüksek düzeydeki proteinle yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelyeden iki kuru çeşit geliştirildi.

Milli tohum çalışmaları kapsamında geliştirilen "Irmak" ve "Deren" adı verilen kuru bezelye, nohut, kuru fasulye gibi tüketilebiliyor.

Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi'nde Sedat Gök'ün yaklaşık 8 dekarlık tarlasına ekilen kuru bezelyelerin hasadı yapıldı.

İşçiler tarafından elle topraktan çekilip 3-4 gün tarlada kurumaları sağlanan kuru bezelyelerin patozla dane ve sap kısmı ayrıştırıldı.

TERCİH EDİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edilen kuru bezelyelerin saklama süresinin uzun olması ve yüksek fiyatıyla üreticinin tercih edeceği ürünler arasında olması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve deneme ekimi sorumlusu Neşet Gültekin, üreticiye farklı bir ürünü göstermek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için kuru bezelye ekimi yaptıklarını belirtti.

Kuru bezelyenin protein değerinin yüksek olduğunu aktaran Gültekin, yeni çeşitlerin nohuda, ete ikame olacağını ve pek çok yerde kullanılacağını düşündüklerini ifade etti.

Üretici Gök de ilk kez ekimini yaptığı kuru bezelyeden memnun kaldığını belirterek "Başka çiftçilere de önereceğim. Yeşil bezelyeyi çok düşük fiyata veriyorduk. Kuru bezelyenin proteini yüksek olduğu gibi fiyatı da yüksek. Saklama süresi de çok uzun. Buğday, nohut gibi ambarda uzun süre depolayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.