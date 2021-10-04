Onlarca kişi tarlaya akın edip hasat artıklarını topladı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:42

Sivas'ta onlarca vatandaş hasat edildikten sonra toprak altında kalan patatesleri tek tek elleriyle bularak topluyorlar.

Sivas’ta Ekim ayının gelmesiyle toplama olgunluğa erişen patatesler hasat edildi. Çiftçiler tarlasını bir sonraki yıla hazırlamak için ise sürmeye başladı.

Sivas Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan patates tarlasında hasat sonrası insan yoğunluğu yaşandı. Hasadın ardından tarla traktör yardımıyla sürülürken vatandaşlar hasat sonrası toprak altında kalan patatesleri topluyorlar. Derinde kalan patatesleri ise vatandaşlar çeşitli yöntemlerle bularak çıkarıyor. Çevre köylerden gelen onlarca vatandaş kışlık patates ihtiyacını ücretsiz olarak bu şekilde karşılamaya çalışıyor.

TEK TEK ARIYORLAR

Tarlaya patates toplamaya gelen Ahmet Yıldırım, “Patates söküldükten sonra tüccar alıp malını götürüyor. Götürdükten sonra tarlada kalanları biz köylüler, ihtiyacı olanlar gelip burada topluyoruz. Tarla sahipleri de tarlayı sürüyorlar ve patates çıkıyor. Böylelikle patates ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Herkes burada Sivas'tan geliyorlar, yukarı köyden geliyorlar. Burası yeni tarım alanı olduğu için şimdi herkes buraya geliyor. Görüneni alıyorlar sonradan gelenlerde görünmeyenleri toprağın altından bulmaya çalışıyorlar” dedi.

Ramazan Tanrıverdi ise, “Kışlık yiyecek patatesimizi topluyoruz. Herkes gelip kendi yiyeceği kadarını ihtiyacı kadarını topluyor burada. Sivas'a bağlı olan köyler ilçelerden geliyorlar. Tahminimce 300'e yakın insan var burada” diye konuştu.