Borsada bu hafta tedbiri kalkacak hisseler

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:48

Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.



Investing’in aktardığına göre, bu hafta tedbiri kalkacak hisseler şöyle:

20 EYLÜL

MARKA

AYEN

PAPIL

CMENT

21 EYLÜL

TETMT

GOKNR

22 Eylül

MEGAP

SANKO

QNBFL

KENT

PKART

DAPGM

IHYAY

KAYSE

METUR

Öte yandan OSTIM ve TMSN, 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekken, ATSYH ve GRSEL üzerindeki açığa satışa ve kredili işlemle brüt takas tedbiri 17 Ekim’e kadar uzatıldı.



