Borsada bu hafta tedbiri kalkacak hisseler
Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.
Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.
Investing’in aktardığına göre, bu hafta tedbiri kalkacak hisseler şöyle:
20 EYLÜL
- MARKA
- AYEN
- PAPIL
- CMENT
21 EYLÜL
- TETMT
- GOKNR
22 Eylül
- MEGAP
- SANKO
- QNBFL
- KENT
- PKART
- DAPGM
- IHYAY
- KAYSE
- METUR
Öte yandan OSTIM ve TMSN, 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekken, ATSYH ve GRSEL üzerindeki açığa satışa ve kredili işlemle brüt takas tedbiri 17 Ekim’e kadar uzatıldı.
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