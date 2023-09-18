Borsada bu hafta tedbiri kalkacak hisseler

Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:48
Borsada bu hafta tedbiri kalkacak hisseler
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Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.

Investing’in aktardığına göre, bu hafta tedbiri kalkacak hisseler şöyle:

20 EYLÜL

  • MARKA
  • AYEN
  • PAPIL
  • CMENT

21 EYLÜL

  • TETMT
  • GOKNR

22 Eylül

  • MEGAP
  • SANKO
  • QNBFL
  • KENT
  • PKART
  • DAPGM
  • IHYAY
  • KAYSE
  • METUR

Öte yandan OSTIM ve TMSN, 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekken, ATSYH ve GRSEL üzerindeki açığa satışa ve kredili işlemle brüt takas tedbiri 17 Ekim’e kadar uzatıldı.



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