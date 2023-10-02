Aerodinamik harikası IONIQ 6

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Hyundai Assan, tamamen elektrikli araçlara adanmış IONIQ markası altındaki ikinci modeli olan IONIQ 6’yı Türkiye’de satışa sundu.

Hyundai’nin bu sedan modeli, Progressive ve uzun menzilli versiyonları ile satışta olacak.

IONIQ 6’nın aerodinamik görünümü, estetik tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırıyor.

IONIQ 6, tasarımının genelinde marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi, LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla parametrik piksel detaya yer veriyor.

IONIQ 6’nın koza şeklindeki iç kısmı ise hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaştıracak birçok şık detaya yer veriyor. Dokunmatik ekranlı 12.3 inç gösterge paneli ve yine 12.3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor. Ayrıca, “Akıllı İnteraktif LED direksiyon”, “Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display)”, “Hafızalı Koltuk (sürücü)” ve “Rahatlama Pozisyonlu Ön Koltuklar” da öne çıkan diğer konfor özelliklerinden.

519 kilometre gibi uzun bir menzil sunan 77.4 kWh batarya, iki elektrikli motorla 325 beygir güç üretiyor. Bu güçlü seçenek sadece dört tekerlekten çekiş ve 20 inçlik jantlarla kombine ediliyor. Spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, sadece 5.1 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza çıkabiliyor.

Diğer versiyon ise 53 KWh’lik bir motorla ve 18 inçlik aero jantlarla birlikte geliyor. Arkadan itişli single motor seçeneği ise 429 kilometre yol gidebiliyor.

IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

2. el oto satışları ağustos ayı verilerine göre geçen yılın aynı ayına göre artışın otomobillerde yüzde 15.4, toplam taşıtta yüzde 19.4’de kaldığını gösterdi. Böylece ilk sekiz ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında devirler, 5 milyon 37 bin 596’sı otomobil olmak üzere toplam 7 milyon 510 bin 360’a ulaştı. Kan kaybında, sıfır araca yöneliş de etkili oldu.

Sıfır araçlardaki çip krizinin ve tedarik sorununun aşılması, pazardaki araç sayısını artıracak, diğer yandan bu araçlardaki yüksek fiyatlar insanları daha çok ikinci ele yönlendirecek diyen Carvak CEO’su Mehmet Çelikol, “Otomotiv sektörü ve özellikle de ikinci el araç alım satım sektörü dünyada ve Türkiye’de halen geleneksel diyebileceğimiz bir pazar. Otomobil endüstrisi oyuncuları, artan dijitalleşme dahil olmak üzere yeni iş modelleri üzerinde çalışıyor. Carvak yenilikçi iş modeliyle sektörde fark yaratırken değişim ve dönüşümün öncüsü oluyor” diye konuştu. Carvak olarak hem ikinci el araç alım, satım ve kullanma deneyimini üst seviyeye taşııklarını söyleyen Çelikkol, “Türkiye’deki ikinci el otomobil pazarının en önemli oyuncularından biri olduk. Kurulduğumuz günden bugüne odağımızı her zaman önce müşteri memnuniyeti, sonra da sürdürülebilir büyümeye verdik. Bunun sayesinde 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 77 büyüme sağladık. Yenileme merkezimizde yaptığımız kapasite artırımı çalışmalarına ilaveten, Ankara’da Carvak markalı ilk satın alım noktamızı açtık. Son olarak Ankara’ya online satış projemizi geçtiğimiz günlerde devreye aldık. Carvak olarak yılsonunda toplam 30 bin adet araç alım satım ve hizmet işlemine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.