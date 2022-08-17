AFAD'ın deprem çantası maliyeti hesaplandı: Deprem çantası hazırlamak, en az 1489 TL

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:29

Türkiye, yüz ölçümü olarak birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Dünyada deprem sonrası insan kaybı bakımından üçüncü sırada yer alan Türkiye, depremden etkilenen insan sayısı olarak ise dünyada sekizinci sırada bulunuyor. Türkiye, şüphesiz olası deprem gerçeğine hazırlıksız bir ülke. Özellikle yüksek kar beklentisiyle Megakent İstanbul’u donatan binalar, yıkıcı bir sarsıntıda şehri bilinmeze sürükleyecek.

DEPREM GERÇEĞİ SON EVREDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğu öngörülüyor. Yapılan istatistiklere ve güncel uzman açıklamalarına göre ise şu anda İstanbul deprem gerçeğinde son evrede. Doğal bir afet olan deprem gerçeğine karşı devletlerin ve yurttaşların alabileceği birçok tedbir var. Bunlardan en basiti ve ulaşılabilir olması gereken öncelikli önlem ise deprem olasılığında hayat kurtarıcı nitelikte olan deprem çantasıdır.

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir 'Afet ve Acil Durum Çantası', Türkiye gibi afetlerin sık yaşandığı bir ülkede mecburi olarak edinilmesi gereken bir ihtiyaçtır.

MALİYET EN AZ 3'E KATLANDI

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki yurttaşın yüzde 71’i deprem çantasına sahip değil. Peki, derin yoksulluk ve ekonomik krizle boğuşan Türkiye’de güncel olarak bir deprem çantası hazırlamanın maliyeti nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Buradan hareketle deprem çantası içinde bulunan malzemelerin piyasa değeri 2020 yılında 510 TL olarak hesaplanmıştı.

cumhuriyet.com.tr'den Kardelen İnce, AFAD’ın güncel deprem çantasında bulunması gerekenler listesinde yer alan ihtiyaçları 2022 yılının ekonomisi üzerinden minimum değerleri hesapladı. Liste şöyle:

İç çamaşırı: 40 TL

Çorap: 35 TL

Yağmurluk: 200 TL

3 adet konserve gıda : 90 TL

Kuru meyve 500 gr: 60 TL

Su: 15 TL

Bir kutu meyve suyu:10 TL

Sabun: 25 TL

Diş fırçası: 45 TL

Diş macunu: 40 TL

Hijyenik ped: 46 TL

Tuvalet kağıdı: 65 TL

İlk yardım çantası: 250 TL

Islak mendil: 35 TL

Çakı: 120 TL

İlk yardım düdüğü: 15 TL

Küçük boy makas: 30 TL

Pilli radyo : 150 TL

El feneri: 150 TL

Uzun ömürlü pil: 68 TL

AFAD’ın hazırladığı listeye göre bir kişilik deprem çantasının içinde bulunması gerekenlerin minimum tutarı 1.489 TL. Bu ihtiyaçların yanında AFAD’ın bir de listeye eklediği iklime uygun giysiler, deprem çantasında bulunması gereken gereksinimlerden biri. Tüm ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz büyük boy bir deprem çantasının piyasadaki en düşük fiyatı ise 170 TL. Buna göre 4 kişilik bir ailenin oluşturacağı 4 deprem çantasının maliyeti toplam, 6 bin 636 TL.

DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NE OLMASI GEREKİR?

GIDA:

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGELER:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

SU:

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELERİ:

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

DİĞER MALZEMELER: