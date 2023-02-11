Afet bölgesinden yapılan sigorta poliçelerinin yürürlük süresi uzatıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:49

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 13.5 milyon yurttaşı etkileyen tarihin en büyük deprem felaketi için SEDDK olarak bağlı bulunan tüm kurumlar ve sektör paydaşlarıyla finansal ve operasyonel çalışmaları ivedilikle sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada, ilan edilen OHAL kapsamında milletin yanında yer alarak depremden etkilenen vatandaşlar ve kurumlar ile sahada zor şartlarda görev yapan acenteler ve eksperler için sigorta hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmeleri adına kararlar alındığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede OHAL ilan edilen illerde, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023 tarihinde yapılmak üzere 1 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona eren zorunlu deprem sigortası poliçelerini, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023 tarihinde yapılmak üzere otomatik olarak yenilenecektir.(Ağır hasar hariç). 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüm sigorta branşlarında geçerli olmak üzere yeni tanzim edilecek poliçelerde prim tahsilat tarihini en erken 1 Mayıs 2023 olarak belirledik. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde madde 3’e ek olarak prim ödemelerinde en az 6 taksit yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerinde madde 3 ve madde 4’e ek olarak poliçenin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılması gereken ilave prim (sürprim) ödemeleri iptal edilmiştir. 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında prim tahsilatı yapılamaması sebebiyle iptale konu olabilecek tüm sigorta branşlarındaki poliçelerde sigorta şirketlerinin poliçe iptal etme yetkisi 1 Mayıs 2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır. Rizikonun gerçekleştiği hasarlarda tüm sigorta branşlarındaki poliçelere ilişkin olarak hasar ihbarlarının ve tazminat ödemelerinin sigorta şirketleri tarafından öncelikli olarak değerlendirilmesi talimatları verilmiştir. Tüm illerde geçerli olmak üzere sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile sigorta eksperleri için Statik IP kullanım zorunluluğu 1 Mayıs 2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır. Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılacak olan tüm sınavlar (eksper, acente teknik personel, hayat dışı sigorta hakemliği) 1 Mayıs 2023 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmiştir."

"10 ŞUBAT 2023 İTİBARIYLA 30 BİNİ AŞKIN HASAR İHBARI İŞLEME ALINDI"

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun da ilk depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerine intikal ederek gerek merkez gerekse saha çalışmalarıyla adımlar hayata geçirdiği bildirilen açıklamada, söz konusu adımlar şöyle sıralandı:

"Tahsilat sorununun poliçe yenilemesine mani olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. AloDask125 çağrı merkezi açılarak 7 gün 24 saat olarak çalışmaya başlamıştır. IVR, SMS, web ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı alınması için altyapı tamamlanmıştır. 10 Şubat 2023 itibarıyla 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup TOBB-SEİK ile koordineli şekilde eksper görevlendirmelerine başlanmıştır. Deprem bölgelerinde sahaya çıkacak 600 eksperin yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin genel hasar durumu raporu hazırlamaları istenmiş olup sürecin hızlandırılması adına gerektiğinde ilave tedbirler uygulanacaktır. Deprem tırı ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başlamış olup diğer mobil ofisler ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir. Yıkık binalar için ivedi bir şekilde tazminat süreçleri başlatılmış ve 24 saat içinde ilk hasar tazminat ödemesi yapılmıştır."

Açıklamada, SEDDK'nin deprem gelişmelerini ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından izlediği, çalışmaları tüm paydaşlarla eşgüdümlü şekilde güncelledikleri kaydedildi.