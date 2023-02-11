Ünlü isimler İBB'nin deprem yardım faaliyetlerine katıldı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. İBB’nin başlattığı ‘Yardım Kampanyası’nda İstanbulluların ve İBB birim, iştirak şirketlerinin desteğiyle 2 milyonun üzerinde yardım sağlandı. Yenikapı ve Kartal’daki yardımların toplanma merkezlerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Aras Bulut İynemli, Çağlar Çorumlu, Burcu Biricik, Levent Üzümcü, Sarp Apak gibi ünlü isimler de gönüllü olarak çalışmaya katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.
İBB tarafından deprem bölgesine, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda TIR gönderildi.
Ünlü oyuncular, İBB’nin Yenikapı Yardım Merkezinde yardım faaliyetlerine destek verdi. pic.twitter.com/hTbFlhfHqp— İBB Haber (@ibbhabercomtr) February 10, 2023
Ünlü oyuncular da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı.
ÜNLÜ İSİMLER SEFERBER OLDU
Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR’lara taşınmasına destek verdi.
İBB’nin yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini TIR’lara yükledi.
Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
İBB'den alınan bilgiye göre, dün merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Aras Bulut İynemli, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.
İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda TIR gönderildi.
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