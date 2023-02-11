Slovakya, depremzedeler için Dünya Sağlık Örgütü'ne 100 bin euro gönderdi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 08:59

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 08:59

Slovakya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 100 bin euro gönderdi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Rastislav Kacser, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rastislav Kacser, "6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amacıyla kullanılmak üzere DSÖ'ye 100.000 Avro gönderdik. Onlara insani yardım sağlamaya devam etmeye hazırız" dedi.

Slovak kurtarma görevlilerinden oluşan bir ekip Salı gününden bu yana Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Slovakya İtfaiye ve Kurtarma Birliği'nden 10 uzman ve ulusal mayın kurtarma servisinden beş uzmandan oluşan ekip, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak üzere eğitilmiş köpeklerle birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor.