Afet bölgesine gidenlere ücretsiz yol yardımı

Mercedes Benz'den yapılan açıklamada afet bölgesine giden markaya ait tüm kamyon ve çekicilere ücretsiz yol yardım hizmeti sunulduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:21
Afet bölgesine gidenlere ücretsiz yol yardımı
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Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde afetzedelere yardım için el ele verdi. Afet bölgesine yapılacak yardımlarda kullanılan kamyon ve çekicilerin herhangi bir aksilikle karşılaşması durumunda Mercedes-Benz kendi markasına ait olan araçlar için ücretsiz yardım sunulacağını açıkladı.

 


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