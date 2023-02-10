Afet bölgesine gidenlere ücretsiz yol yardımı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:21

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 17:21

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde afetzedelere yardım için el ele verdi. Afet bölgesine yapılacak yardımlarda kullanılan kamyon ve çekicilerin herhangi bir aksilikle karşılaşması durumunda Mercedes-Benz kendi markasına ait olan araçlar için ücretsiz yardım sunulacağını açıkladı.