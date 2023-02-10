Afet bölgesine gidenlere ücretsiz yol yardımı
Mercedes Benz'den yapılan açıklamada afet bölgesine giden markaya ait tüm kamyon ve çekicilere ücretsiz yol yardım hizmeti sunulduğu ifade edildi.
Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde afetzedelere yardım için el ele verdi. Afet bölgesine yapılacak yardımlarda kullanılan kamyon ve çekicilerin herhangi bir aksilikle karşılaşması durumunda Mercedes-Benz kendi markasına ait olan araçlar için ücretsiz yardım sunulacağını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- Bu hale nasıl geldi?
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti