İzmir'den deprem bölgesine giden yardım TIR'ı yandı
İzmir'de toplanan yardımları, Maraş'ın Elbistan ilçesine ulaştırılması için yola çıkarılan TIR, Afyonkarahisar'da alev aldı. TIR ve içindeki yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
İzmir Erzurumlular Derneği tarafından toplanan yardım
malzemelerini Bayraklı ilçesinden Maraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere
götürmek için yola çıkan Abdullah Yağız kontrolündeki TIR'da, dün saat 22.00
sıralarında yangın çıktı.
DHA’nın haberine göre; Afyonkarahisar- İzmir kavşağında TIR'ın şoför kabini, alev aldı. TIR'ı durduran Yağız, dışarı çıkıp, itfaiyeye
haber verdi.
Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Yanan tırdaki yardım
malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.
Abdullah Yağız, "İzmir'in bayraklı ilçesinden,
Erzurumlular Derneği'nden Kahramanmaraş'a Elbistan'a yük götürmek üzere yola
çıktım. Afyonkarahisar'da aracım belirsiz bir şeyden duman aldı, bir anda alev
aldı" dedi.
İçindeki yardım malzemeleriyle kullanılamaz hale gelen TIR,
kepçe ve çekici ile yol kenarına çekildi.
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