Afyonkarahisar’da damat tıraşı yüzde 100 zamlandı

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası’nın fiyat tarifeleri güncellendi. Buna göre, saç sakal tıraşı 200 TL'ye, damat tıraşı da yüzde 100 zamlanarak 1000 TL’ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:26
Afyonkarahisar’da damat tıraşı yüzde 100 zamlandı
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Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası, erkek kuaförleri için zamlı fiyat tarifesini açıkladı. Geçen yıl ağustos ayında fiyat artışına giden oda yönetimi, bir kez daha artış yapma kararı aldı. 

Duvar’dan Nail Azbay’ın aktardığına göre, 100 TL olan saç sakal kesimi 200 TL’ye, 20 TL olan yıkama hizmeti 40 TL’ye, 70 TL olan saç tıraşı 130 TL’ye, 35 TL olan sakal tıraşı ise 70 TL’ye yükseldi.

Damat tıraşı da yüzde 100 zamlanarak 500 TL’den 1000 TL’ye yükseldi. Evlere servis hizmetinin 300 TL’den 500 TL’ye yükseldiği fiyat tarifelerinde saç boyama hizmeti de 350 TL oldu.


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