Defalarca ateş etmişti... Berber cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:30

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:32

Sırrıpaşa Mahallesi’nde 5 Nisan’da meydana gelen olayda, berber Rüstem Duman (45), iş yerinin önünde iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri Rüstem Duman’a tabanca ile defalarca ateş etti.

KURTARILAMAMIŞTI

Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olaya ilişkin L.Ç., Y.A. ve F.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve F.G. serbest bırakılırken, L.Ç. tutuklandı.

Tarafların birbirini tanımadığı, olaydan 3 gün önce L.Ç.’nin, kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak yürüdüğü esnada Rüstem Duman’ın dükkanının önünden geçtiği, Duman’ın ise, "Bana mı baktın?", "Bana mı laf attın?" dediği ve tarafların arasında bu sebeple kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

5 Nisan’da yeniden karşılaşan tarafların arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rüstem Duman’ın öldürüldüğü bildirildi.