Defalarca ateş etmişti... Berber cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan berberin "Bana mı laf attın?" tartışmasında öldürüldüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:30
Defalarca ateş etmişti... Berber cinayetinin nedeni ortaya çıktı
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Sırrıpaşa Mahallesi’nde 5 Nisan’da meydana gelen olayda, berber Rüstem Duman (45), iş yerinin önünde iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri Rüstem Duman’a tabanca ile defalarca ateş etti.

KURTARILAMAMIŞTI

Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olaya ilişkin L.Ç., Y.A. ve F.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve F.G. serbest bırakılırken, L.Ç. tutuklandı.

Tarafların birbirini tanımadığı, olaydan 3 gün önce L.Ç.’nin, kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak yürüdüğü esnada Rüstem Duman’ın dükkanının önünden geçtiği, Duman’ın ise, "Bana mı baktın?", "Bana mı laf attın?" dediği ve tarafların arasında bu sebeple kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

5 Nisan’da yeniden karşılaşan tarafların arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rüstem Duman’ın öldürüldüğü bildirildi.


Cinayet Cinayet Dosyası cinayet sanığı

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