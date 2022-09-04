Ağustos ayı enflasyon oranı endişe ile bekleniyor

04 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Türk lirasında devam eden değer kaybı, beraberinde enflasyonun da yükselmesini getirmesi bekleniyor. Alım gücünü günden güne azaltan enflasyon oranı yurttaşlar tarafından endişeyle bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ağustos ayı için yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 80.5 ila yüzde 82.6 arasında yer alıyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde yüzde 81.4 artış kaydetmişti. Reuters’ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini yüzde 70.8 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı. TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 60.4 seviyesinde bulunuyor.

MOODY'S'DA TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 70'e yükseltti. Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme ve enflasyon tahmininde değişikliğe gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, ağustos ayı enflasyon verileri yarın saat 10.00'da, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yine yarın saat 9.30'da açıklayacak.