Putin konuştu: Ruble çakıldı, petrol yükseldi

22 Şubat 2022 Salı, 00:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin bağımsızlıklarını tanımasının ardından Rus Rublesi, dolar karşısında Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirerek 80 seviyesini gördü. Bu durumda Ruble dolar karşısında yüzde 3.4, Ukrayna Grivnası ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

PETROL ÇIKTI, ALTIN SABİT

MOEX Rusya Endeksi ise ana işlem seansını %10,5 düşüşle kapattı. Bu durum, Kırım'ın Mart 2014'teki ilhakından bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 95.39 dolara yükseldi. Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle son zamanlarda giderek yükselen altın fiyatlarında çok az değişiklik oldu.