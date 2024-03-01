Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almaya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
FREIBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Euro-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
FREIBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Freiburg, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bayern Münih ise sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etmişti.
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