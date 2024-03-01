Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:42
Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almaya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

FREIBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Euro-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

FREIBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Freiburg, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bayern Münih ise sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etmişti. 


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