Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:01

2024 Nisan ayının başlamasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.