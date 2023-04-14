Akaryakıt fiyatı değişmedi! Bayram öncesi şehirlerarası ulaşıma zam

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:49

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:49

Ramazan Bayramı tatili hem hava hem kara ulaşımında hareketlilik yarattı. Bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, özellikle karayolu ulaşımında, bayram öncesi ve bayram haftası arasında fiyatlar yüzde 50'nin üstünde arttı. İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor. Aynı otobüs biletinde bir gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.

Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatlar ve 1 günlük fiyat değişimleri çoğu firmada benzerlik gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATI DEĞİŞMEDİ

Otobüs bilet fiyatlarında akaryakıt maliyeti büyük rol oynuyor. Fakat, motorin fiyatlarının son 1 aylık değişimine bakıldığında, litre başına fiyatların hemen hemen aynı kaldığı görülüyor. Bundan 1 ay önce, yani 14 Mart tarihinde litre fiyatı 21.63 TL olan motorin, ay içinde 19.66 TL'ye kadar ucuzlarken, 11 Nisan itibariyle 21.1 TL'ye çıktı. Son 1 ayda motorin fiyatında 50 kuruşluk bir azalış oldu. Fiyat artışlarının akaryakıt maliyetli olmadığı söylenebilir.

HAVAYOLUNDA DA FİYAT ARTIYOR

Bir havayolu şirketinde 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan tarihi ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar. Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranı otobüs biletlerindeki oranın altında kalıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı 1.024 TL. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk 1400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.