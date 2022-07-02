Akaryakıt istasyonunda fiyatlara isyan eden yurttaş: 'Çek beni çek, mazot 30 lira, yazıklar olsun'
İstanbul’un Şile ilçesinde akaryakıt istasyonunda, aracına mazot alan bir yurttaş, gazetecileri görünce “Çek beni çek, mazot 30 lira. Yazıklar olsun” diyerek yüksek fiyatlara isyan etti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış yurttaşı çileden çıkardı.
İstanbul’un Şile ilçesinde aracına mazot almak için dün bir akaryakıt istasyonuna giren yurttaş, ANKA Haber Ajansı kamerasını görünce, fiyatlara olan tepkisini dile getirdi.
Kızgın yurttaş, “Beni çek, beni çek. Mazot 30 lira olmuş yazıklar olsun” dedi.
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