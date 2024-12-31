Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışına sınırlama: Fiyatlara etkisi yüzde 1!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:43

2025 yılında akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranları Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan kararla, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışı belirli bir oranla sınırlandırılmış oldu.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, TÜİK’in açıkladığı yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son 6 aylık değişim oranlarına göre güncelleniyor. Bu kapsamda, 2025 yılında akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 6 artacak.

KARARLA FİYATLARA SINIRLI ETKİ BEKLENİYOR

Yeni düzenleme ile 5 aylık gerçekleşen endeks oranının altında bir artış yapılması, para politikasına destek sağladı. ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarına yüzde 1 oranında bir etki yapması öngörülüyor.

'PARA VE MALİYE POLİTİKASI EŞGÜDÜM İÇİNDE'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para ve maliye politikalarının uyum içerisinde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerine ve hane halklarının doğal gazına kadar tüm tarafları ilgilendiren ÖTV artışlarını sınırlandırdık." dedi.

"12 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİYORUZ"

Bakan Şimşek, temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha düşük bir artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve kalıcı refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını hedefleyen bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."