Benzine gece yarısı zam geldi (14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine gece yarısı zammı geldi. İşte ayrıntılar...

Benzine gece yarısı zam geldi (14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları)
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:04

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzin fiyatına gelen zam tabelaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Son olarak 6 Aralık 2024 Cuma günü motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılmıştı.

14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 43.10 TL/Litre
  • Motorin: 43.30 TL/Litre
  • LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 42.99 TL/Litre
  • Motorin: 43.24 TL/Litre
  • LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

  • Benzin: 43.53 TL/Litre
  • Motorin: 43,87 TL/Litre
  • LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

  • Benzin: 44,02 TL/Litre
  • Motorin: 44,39 TL/Litre
  • LPG: 25.94 TL/Litre

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 


Etiketler: #benzin #benzin, motorin #akaryakıt

İlgili Haberler

Benzine indirim geldi, tabela değişti (4 Aralık 2024 güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları)

Benzine indirim geldi, tabela değişti (4 Aralık 2024 güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları)
Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!

Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler