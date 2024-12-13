Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde akaryakıt sektörüne kolaylık: 5 yılda bir ödenecek

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:10

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:11

Kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) çalışmalar hızla devam ediyor.

UTTS kapsamında toplam 8 milyon şirket aracı ve ticari araca Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılacak. Mevcut sistemde akaryakıt alırken taşıt plaka bilgisinin sisteme elle girilmesi usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesine yol açıyor. TTB’de kayıtlı plaka bilgileri akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilecek ve her yıl milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise UTTS kapsamında istasyonlardaki en az 1 pompa ünitesine UTTS donanımlarını taktırma yükümlülüğü bulunuyor. İstasyonların UTTS’ye geçiş işlemlerine yönelik, akaryakıt sektörü temsilcilerinin donanımların kurulumuna ilişkin çeşitli talep ve önerileri bulunuyordu.

Darphane tarafından 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan duyurulara göre sektör temsilcileri ile yürütülen istişare kapsamında UTTS projesine dair önemli kararlar alındı.

DARPHANE – PÜİS GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANDI

Darphane yönetiminin, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ile yapmış olduğu görüşme sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin Türk Lirası tutarındaki hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması karara bağlanarak, istasyonların başvuru sürecini hızla tamamlaması konusunda görüş birliğine varıldı.

Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin söz konusu mutabakatın, kamu ve sendika iş birliğinin kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadelede güçlü bir örneğini teşkil ettiğini ifade etti.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise Darphane’nin yürüttüğü istişare sonucunda varılan noktanın sevindirici olduğunu, sektörün taleplerinin dikkate alınması ile istasyonların UTTS’ye hızlı bir şekilde geçmek için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

MEVCUT TANIMA SİSTEMLERİ BEDELSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Darphane yönetiminin PÜİS, PETDER ve TABGİS ve diğer sektör temsilcileri ile 10 Aralık 2024 tarihinde yaptığı görüşmelerde de sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri not edildi. Darphane tarafından alınan kararla akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesine karar verildi.

Darphane yönetimi ve sektör temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde sektör temsilcileri, UTTS projesi ile amaçlanan kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini ve Darphane yönetiminin iş birliği ile ortak bir noktada buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

BAŞVURU İÇİN 23 ARALIK SON GÜN

Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işletme sahiplerinin 23 Aralık 2024 tarihine kadar; UTTS’ye kayıt işlemlerini tamamlayarak mevcut TTS’ye ait donanım bilgilerini tanımlamaları ve UTTS Yıllık Hizmet Bedelini ödeyerek UTTS donanım siparişlerini vermeleri gerekiyor.

Proje kapsamında yükümlülüğü bulunan tüm istasyonların ve taşıtların 30 Nisan 2025 tarihine kadar UTTS donanımlarının montaj işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.