Akaryakıt zamları üretici ile hal arasındaki bağı kopardı

11 Mart 2022 Cuma, 04:00

“Ankara’dan İstanbul’a nakliye masrafı 20 günde 190 liradan 420 liraya çıktı...” Bayrampaşa Meyve Sebze Hali’nde soğan toptancılığı yapan Mehmet Arkan akaryakıt zamlarıyla el yakan fiyatların en önemli nedenini böyle açıklıyor.

Hükümetin gıdada KDV indirimiyle getirmeye çalıştığı ucuzluk, akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla etkisini yitirdi. Halde ocak ayında 12 lira olan salatalık dün 20 TL’ye satıldı. Akaryakıt zamlarının hale yansımasını görmek için İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ndeyiz. Esnafa sorulan her sorunun cevabı akaryakıt ve döviz kurundaki artışa çıkıyor. Esnaf sorunların çözümü için de yine bu iki artışa önlem alınması gerektiğini söylerken önümüzdeki günlerde pazar fiyatlarının yüzde 20-25 oranında artacağını belirtiyor.

"TİCARET YAPILMAZ OLDU"

Nakliye fiyatlarındaki aşırı artışı anlatan soğan toptancısı Arkan, “Kamyoncular 420 TL’yi de kabul etmiyor artık. Benim şu an pazara yolladığım ürüne bu zam yansımadı, çünkü depodaki ürün gitti. Ama yeni gelen ürünü pazara yollarken mecbur yansıtacağım. Akaryakıttaki artış kadar olmasa da en az yüzde 20-25 zam gelecek. Bu böyle giderse vatandaş pazara da gidemeyecek” diyor. Meyve toptancısı Kadir Kılıç da nakliyeden yakınıyor. Kılıç, şunları söylüyor: “Geçen yıl bu dönemde Kayseri’den gidiş dönüş yapan arabaya 8 bin lira ödüyordum. Geçen hafta gelene 20 bin lira verdim. Haftaya fiyat vermiyor adam. ‘O gün benzin fiyatı belli değil’ diyor. Ben nasıl ticaret yapacağım bu ortamda? Muz işine ben bu yıl 1 milyon lira yatırdım, iş bitti 30 bin lira zarardayım. Aynı parayı dolara koyan insanlar ikiye katladılar” diye yakınıyor.

"ÜRETİCİ ZARARDA"

Üretim ayağında ise Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, fiyatların düşme eğiliminde olmasına rağmen bunun tüketiciye yansımayacağını anlatıyor: “Çünkü ambalaj ve lojistik maliyeti ürünün fiyatından daha yüksek. Bu nedenle uzun vadede daha büyük bir tehlike var önümüzde. Eğer ihracat ayağı açılmazsa üretici üretim yapmaz. Bu da önümüzdeki yıl pazarda daha az ürün sayısı ve çok daha yüksek fiyatlar anlamına gelir.”