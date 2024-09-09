Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi... İşte 9 Eylül 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 9 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzine geçtiğimiz hafta 1.84 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
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