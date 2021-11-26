Akaryakıtta 'Hep 50 liralık alıyorum' diyenlere kötü haber

26 Kasım 2021 Cuma, 15:24

Son günlerde akaryakıta ardı ardına gelen zamlar gündemde. Akaryakıt zamları ile gündeme gelen "Ben hep 50 liralık akaryakıt alıyorum" söylemi üzerinden bir tablo yayınlayan EBS danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 50 liralık akaryakıt alımında yılbaşından itibaren akaryakıt alımlarında yaşanan kaybı gözler önüne serdi.

Tabloyu milligazete.com.tr’den Mehmet Fahri Özkan'a değerlendiren Şahin, “Ocak 2021'de 50 lira ile, 7 litre Benzin, 7,6 litre Motorin, 12,6 litre Otogaz alabilirken Kasım ayının son günlerinde gelen zamlar ile Benzinin dörtte birini, Motorinin üçte birini, Otogazın ise yarısını kaybettik” dedi.

SADECE OTOGAZ BAZ ALINDIĞINDA BİLE ALIM GÜCÜ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Yılbaşından itibaren yapılan zamlar ile 50 liralık yakıt alımında ciddi bir kayıp yaşandığına dikkat çeken Şahin, “Sadece otogaz üzerinden baktığımız zaman bile vatandaşın alım gücünün yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Yılbaşından beri sabit bir ücret ile alım yapan bir vatandaşın neredeyse her yakıt alışında litre miktarı azaldı” ifadelerini kullandı.

BUGÜN 50 LİRAYA 5,2 LİTRE BENZİN, 5,1 LİTRE MOTORİN VE 6,1 LİTRE OTOGAZ ALINABİLİYOR

Hazırladıkları tablo üzerinde verilen verilerin İstanbul Avrupa yakasından bir petrolün fiyatlarının baz aldıklarının altını çizen Şahin, “Akaryakıt fiyatları her bölgede, şehirde değişiklik gösterebiliyor. Ancak tablomuzda da olduğu gibi 50 liralık bir akaryakıt alımı Ocak ayından beri ciddi kayba uğradı. Ocak ayında alınan 50 liralık benzinin karşılığı 7 litre idi, motorinin 7,6 litre, otogazın ise 12,6 litre idi bugün ise 50 liraya 5,2 litre benzin, 5,1 litre motorin ve 6,1 litre otogaz alabiliyoruz” diye konuştu.