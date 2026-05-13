Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor: Benzin fiyatlarına zam yolda

Küresel piyasalarda süren belirsizlikler ve döviz kurundaki yükseliş, ulaşım maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların bu gece itibarıyla yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 67.39 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda güncel fiyatlar şöyle:

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 67.23 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkentte akaryakıt litre fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Benzin litre fiyatı: 64.83 TL

Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin litre fiyatı: 65.11 TL

Motorin litre fiyatı: 68.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Gece yarısından sonra beklenen zamla birlikte benzin fiyatlarının tüm illerde yeniden yükselmesi bekleniyor.