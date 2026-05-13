Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor: Benzin fiyatlarına zam yolda

13.05.2026 11:00:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Döviz kurundaki yükseliş ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren benzine gelmesi beklenen artışla birlikte, istasyonlardaki tabelalar bir kez daha yukarı yönlü güncellenecek.

Küresel piyasalarda süren belirsizlikler ve döviz kurundaki yükseliş, ulaşım maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların bu gece itibarıyla yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

  • Benzin litre fiyatı: 63.88 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.39 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda güncel fiyatlar şöyle:

  • Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkentte akaryakıt litre fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

  • Benzin litre fiyatı: 64.83 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68.49 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

  • Benzin litre fiyatı: 65.11 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68.77 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Gece yarısından sonra beklenen zamla birlikte benzin fiyatlarının tüm illerde yeniden yükselmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarına 'çifte darbe': Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Mayıs 2026 Çarşamba... 13 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 13 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü duyurdu: Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan ticaret dönemi başlıyor Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Süreç, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine dev zam: Fiyatlarda yeni artış yolda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla artan talep ve yükselen akaryakıt maliyetleri, otobüs biletlerine ortalama yüzde 20 zam olarak yansıdı. Doğu illerine yapılan seferlerin bilet fiyatlarının 2 bin 700 liraya dayandığı yeni fiyat tarifelerinin 15 Mayıs itibarıyla tüm güzergâhlarda devreye girmesi bekleniyor.