Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü duyurdu: Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan ticaret dönemi başlıyor

13.05.2026 10:10:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Süreç, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keçeli, Ermenistan ile Türkiye arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme süreci kapsamında atılan güven artırıcı adımlar çerçevesinde, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Keçeli, "İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir" ifadesini kullandı.

 

ORTAK SINIR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılmasına yönelik teknik ve idari hazırlıkların sürdüğü vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan’a gönderilen ya da aynı güzergah kullanılarak Türkiye’ye ulaşan malların nihai çıkış veya varış noktasının “Ermenistan/Türkiye” olarak yazılabilmesi mümkün hale geldi.

GÜNEY KAFKASYA İÇİN TARİHİ FIRSAT

Keçeli, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci, Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliği ve bölgesel istikrar açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

