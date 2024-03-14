Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 14.03.2024 - 09:24

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Petrol, ABD stoklarındaki düşüşün ardından beş haftanın en büyük kazancını elde ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, 84,07 dolara kadar çıktı.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,53 TL

Motorin: 40.76 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,26 TL

Motorin fiyatı: 41,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 41,76TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.