Akaryakıtta tabela değişti... Otogaza zam pompaya yansıdı! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki oynaklıklar akaryakıta zam veya indirim olarak yansıyor. LPG'nin litre fiyatına zam geldi. 5 Mart 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:00
Akaryakıtta tabela değişti... Otogaza zam pompaya yansıdı! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda sınırlı düşüşle 82,43 dolardan işlem görüyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 84 kuruşluk fiyat artışı oldu. Böylece otogaz fiyatı İstanbul’da 21,45-21,77 TL'ye, Ankara’da 21,89 TL'ye ve İzmir'de 21,92 lira seviyesine yükseldi. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 41.67 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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