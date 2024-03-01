Akaryakıtta tabela değişti! Motorine indirim pompaya yansıdı: 1 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri ‘akatyakıta indirim zam var mı?’ diye merak ederken indirim haberi motorinden geldi. 1 Mart 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:21
Akaryakıtta tabela değişti! Motorine indirim pompaya yansıdı: 1 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,28 dolardan işlem görüyor.

Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 1 Mart itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 41.67 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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