Akaryakıtta tabela değişti! Motorine indirim pompaya yansıdı: 1 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:47

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,28 dolardan işlem görüyor.

Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 1 Mart itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 41.67 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.